Schoof: start claimscommissie is duidelijke boodschap aan Rusland

DEN HAAG (ANP) - De oprichting van de commissie die de schadeclaims van Oekraïners gaat beoordelen is een "duidelijke boodschap" richting Rusland, zei demissionair premier Dick Schoof bij de conferentie hierover in Den Haag. "Dat nadat de vrede is bereikt, gerechtigheid zijn beloop moet krijgen."

Eerder maakte minister David van Weel (Buitenlandse Zaken, VVD) al bekend dat de claimscommissie in Den Haag gevestigd wordt. Oekraïners kunnen al sinds 2023 hun schade opgeven bij een schaderegister, dat ook zetelt in de politieke hoofdstad.

De premier benoemde dat Rusland in Oekraïne dagelijks "opzettelijk" woningen bombardeert, bedrijven vernietigt en infrastructuur beschadigt. "En dat mag niet zonder straf blijven."