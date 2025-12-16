Schoof: steun VS voelt nu 'veilig genoeg' voor Europa en Oekraïne

BERLIJN (ANP) - De dekking van de Verenigde Staten voelt nu "veilig genoeg" voor Oekraïne en zijn Europese bondgenoten om ook offers te kunnen brengen in de vredesonderhandelingen met Rusland, zegt premier Dick Schoof. De VS hebben volgens hem beloofd te hulp te komen als Rusland een toekomstige wapenstilstand zou schenden.

Oekraïne zegt hoe dan ook geen pijnlijke concessies te kunnen doen, zoals het afstaan van grondgebied, als zijn veiligheid niet gegarandeerd is. En zijn bondgenoten schrokken lang terug voor het toezeggen van bijvoorbeeld troepen om Oekraïne gerust te stellen. Maar na overleg met de belangrijkste Europese leiders, de Oekraïense president en Amerikaanse onderhandelaars in Berlijn is "er politieke overeenstemming", zegt Schoof.

De veiligheidsgaranties die Europa en de VS samen bieden, komen volgens Schoof "heel dicht" bij de belofte van NAVO-landen een aanval op de een als op hen allemaal te beschouwen. De Amerikanen zijn "bereid op te treden als het staakt-het-vuren op de een of andere manier wordt geschonden", maakte Schoof op uit het overleg, waarbij ook president Donald Trump inbelde. De Europese bondgenoten willen onder meer een multinationale troepenmacht leveren met ook militairen op Oekraïens grondgebied. Of Nederland daaraan wil bijdragen, moet nog in de Tweede Kamer blijken, tekent Schoof wel aan.

Rusland is tot dusver mordicus tegen westerse troepen in Oekraïne, maar Schoof verwacht dat daar verandering in komt. "Omdat dat voor ons essentieel is en ook de Verenigde Staten dat zeggen, denk ik dat Rusland daar in de onderhandelingen toch op een of andere manier daarnaartoe moet bewegen en dat zal moeten accepteren." De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner hebben volgens de demissionair premier "echt het gevoel" dat hierover "reëel" met het Kremlin te praten valt. Moskou mag in het openbaar weinig happig lijken, maar "achter de schermen" zou het "wel degelijk een vorm van bereidheid" tonen.

Of de "multinationale troepenmacht" die de landen van de zogeheten Coalitie van Bereidwilligen wil leveren ook echt betekent dat er militairen in Oekraïne gelegerd worden, wil Schoof niet zeggen. De nadruk zou ook op militaire trainers kunnen liggen. Maar het is een "belangrijke macht, die in combinatie met Amerikaanse achtervang" Oekraïne ervan moet verzekeren dat het veilig is.

Door de afspraken van maandagavond is vrede "dichterbij dan ooit", meent Schoof.