Ford staakt productie van grotere elektrische auto's

DETROIT (ANP/RTR) - Het Amerikaanse autoconcern Ford Motor trekt zich grotendeels terug uit de productie van grote elektrische voertuigen. Het bedrijf moet een afschrijving doen van 19,5 miljard dollar (16,7 miljard euro) om de activiteiten te beëindigen, verspreid over meerdere jaren. Ford zet nu sterk in op benzine- en hybrideauto's en verwacht op termijn duizenden mensen aan te nemen.

Volgens de autofabrikant uit Detroit worden bepaalde grotere elektrische modellen geschrapt vanwege een zwakke vraag, hoge kosten en veranderingen in regelgeving. Dit is een belangrijke draai in de strategie, nu de vraag naar elektrische auto's minder hard groeit dan verwacht.

Opvallend genoeg heeft Ford ook zijn winstverwachting voor dit jaar verhoogd. Het concern verwacht nu dat de operationele winst uitkomt op ongeveer 7 miljard dollar. Eerder was dit 6 tot 6,5 miljard dollar.