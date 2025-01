Schoof uit zorgen tegen Chinese vicepremier over steun aan Rusland

DEN HAAG (ANP) - Premier Dick Schoof heeft tijdens een werkdiner met de Chinese vicepremier Ding Xuexiang zijn zorgen geuit over de steun die Chinese bedrijven nog steeds bieden aan de Russische oorlogsindustrie. Schoof laat op X weten dat hij en buitenlandminister Caspar Veldkamp ook spraken over de mensenrechten in China en Chinese cyberaanvallen op Nederlandse bedrijven of instellingen. Hoe vicepremier Ding reageerde, vermeldt Schoof niet.

Ding is lid van het Permanente Comité van het Politbureau, het belangrijkste regeringsorgaan van China. Bovendien is hij een belangrijke vertrouweling van de Chinese leider Xi Jinping. Volgens Schoof hebben Nederland en China een "sterke relatie met veel gedeelde belangen". Hij en Ding spraken ook over een sterke samenwerking op het gebied van handel en het tegengaan van klimaatverandering.