Zuid-Afrika zet leger in tegen georganiseerde misdaad

JOHANNESBURG (ANP/RTR/AFP) - De Zuid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa gaat het leger inzetten om de politie in het land te helpen bij het bestrijden van georganiseerde misdaad. Hij noemde dat de meest directe bedreiging voor "onze democratie, onze samenleving en onze economische ontwikkeling".

Het leger wordt als eerste ingezet in de provincies West-Kaap en Gauteng, waar Kaapstad en Johannesburg liggen. Bendegeweld is een groot probleem in Zuid-Afrika. Er worden in het land veel illegale wapens verkocht en het heeft een van de hoogste moordcijfers ter wereld, met ongeveer zestig doden per dag.

Eind januari zei de minister van Politie Firoz Cachalia nog tegen lokale media dat hij niet gelooft de bendes momenteel te kunnen verslaan.

Criminele bendes

De BBC meldde afgelopen november dat er in Johannesburg tientallen vervallen gebouwen zijn overgenomen door criminele bendes. Zij verhuren de woningen illegaal aan kwetsbare mensen. De panden zijn volgens de omroep vaak plekken waar criminaliteit en andere illegale activiteiten plaatsvinden.

Naast het inzetten van het leger worden er ook 5500 nieuwe politieagenten aangenomen.