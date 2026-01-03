Venezuela: burgers gedood bij luchtaanvallen VS

CARACAS (ANP/DPA/AFP) - Venezolaanse burgers en militairen zijn omgekomen bij de Amerikaanse luchtaanvallen op het land. Dat meldde vicepresident Delcy Rodríguez op de staatstelevisie. De aanvallen werden gemeld in hoofdstad Caracas en omgeving. Het is niet duidelijk om hoeveel dodelijke slachtoffers het gaat.

Volgens de Venezolaanse defensieminister Vladimir Padrino López werden onder andere woonwijken getroffen in het gebied rond Fuerte Tiuna, een groot militair complex in het zuiden van Caracas. Daar is ook het hoofdkwartier van het Venezolaanse ministerie van Defensie gevestigd.

De Amerikaanse president Donald Trump bevestigde eerder op zaterdag dat de VS luchtaanvallen op Venezolaans grondgebied hebben uitgevoerd. Ook zei hij dat president Nicolás Maduro en zijn vrouw gevangen zijn genomen en het land uit zijn gevlogen.

Rodríguez bevestigde dat de regering niet weet waar de president is en eiste dat de VS "onmiddellijk" een teken van leven geven.