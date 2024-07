Schoof voelt zich aan begin premierschap verwant met Sifan Hassan

DEN HAAG (ANP) - Premier Dick Schoof legt de regeringsverklaring in de Tweede Kamer af met een vergelijkbaar gevoel als marathonloper Sifan Hassan, zegt hij. Hij vertelt over de opmerkingen die een van zijn "allergrootste sporthelden" maakte voordat ze haar debuutmarathon liep. Hassan vroeg zich af waar ze aan was begonnen, herinnert Schoof zich, maar ze zei ook dat ze de reis wilde maken.

"Ik sta hier een beetje met hetzelfde gevoel, dezelfde adrenaline", zegt Schoof. Hij spreekt van een "start van iets nieuws", niet alleen voor zichzelf maar ook voor de politiek. "Een kabinet zonder politiek leiders erin, voor het eerst in ruim vijftig jaar." Dat de ploeg aan de slag gaat op basis van een hoofdlijnenakkoord, vindt hij "spannend".

"Tegelijkertijd zien we ernaar uit om te beginnen", vervolgt Schoof. "We hebben er ook gewoon zin in."

Hassan won haar eerste marathon. "Daar trek ik me graag aan op", zegt Schoof. "In de hoop en verwachting dat het zal lukken iets goeds te doen in Nederland."