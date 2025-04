Schoof vond het 'geen fraaie week'

"Het was geen fraaie week", heeft premier Dick Schoof teruggeblikt. De premier vond onder de discussie rond asielminister Marjolein Faber (PVV), die geen goedkeuring wilde geven voor een koninklijke onderscheiding voor vrijwilligers die met vluchtelingen werken, "ingewikkeld". In het debat daarover stond de eenheid van kabinetsbeleid ter discussie, omdat Schoof en Faber hierover van mening verschilden.

VVD-vicepremier Sophie Hermans uitte zich vrijdagochtend in soortgelijke woorden. Zij baalde van het "Haagse gedoe". "En dat verwijt ik niemand in de Tweede Kamer. Dat is gebeurd door iets wat in het kabinet gebeurd is."

Schoof zei op zijn persconferentie dat de ministerraad "constructief heeft gekeken" naar wat er is gebeurd afgelopen week. "We zijn er weer uit gekomen." Ook vindt hij het belangrijk dat er volgens hem weer eenheid van kabinetsbeleid is.