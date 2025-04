Vijf nieuwe aanklachten in zaak rond mensenhandel tegen Diddy

NEW YORK (ANP/RTR) - Tegen de Amerikaanse rapper Sean 'Diddy' Combs zijn vrijdag vijf nieuwe federale aanklachten gedaan in de zaak rond mensenhandel waarbij hij betrokken zou zijn. Dat meldt persbureau Reuters.

Uit gerechtelijke documenten blijkt dat justitie de 55-jarige artiest nu beschuldigt van in totaal acht strafbare feiten, waaronder afpersing en sekshandel, zo schrijft Reuters.

Ook beschuldigen tientallen mensen Combs van seksueel wangedrag. Hij heeft steeds ontkend schuldig te zijn. Zijn proces in de federale rechtbank in New York start vooralsnog op 5 mei. Combs zit sinds september vorig jaar vast.