Schoof wil 'doorduwen' op negentiende sanctiepakket Rusland

door anp
woensdag, 01 oktober 2025 om 14:31
KOPENHAGEN (ANP) - Het is "essentieel" dat het negentiende EU-sanctiepakket tegen Rusland wordt aangenomen, vindt demissionair premier Dick Schoof. "We moeten daar met zijn allen echt op doorduwen", zei hij voor het begin van de top met EU-regeringsleiders.
Nieuwe sancties moeten door alle 27 EU-lidstaten worden goedgekeurd. Hongarije ligt opnieuw dwars.
Schoof hoopt dat Hongarije kan worden overtuigd om alsnog in te stemmen. Als dat niet lukt, "moeten we een andere manier vinden om dat sanctiepakket voor elkaar te boksen".
Verbod
Desnoods zonder de Hongaren, zei de premier. "Het is echt belangrijk om die druk op Rusland te houden."
Belangrijk onderdeel van het sanctiepakket is het verbod op de invoer van Russisch vloeibaar gas (lng) per 2027.
