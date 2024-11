Schoof wil extra investeringen defensie nu nog niet toezeggen

BOEDAPEST (ANP) - Premier Dick Schoof wil nog niet toezeggen of Nederland meer dan 2 procent van het bruto binnenlands product (bbp) aan defensie gaat besteden. Dat zei hij na afloop van de vergadering van de Europese Politieke Gemeenschap (EPG) in Boedapest. Eerder op de dag had NAVO-baas Mark Rutte daar gezegd dat de NAVO-bondgenoten "veel meer dan 2 procent" van het bbp aan defensie moeten besteden.

Nu Donald Trump de Amerikaanse verkiezingen heeft gewonnen, vrezen Europese politici dat hij zijn eerdere dreigement gaat uitvoeren om zich uit de NAVO terug te trekken. Dan wordt een gat in de NAVO-begroting geslagen. De andere bondgenoten moeten dan veel meer gaan bijdragen dan ze nu doen. Nederland haalt pas sinds kort die 2 procent. Niet alle bondgenoten halen die minimale norm.

"Afhankelijk van de situatie in Europa gaan we die discussie weer verder voeren" zei Schoof. Hij verwacht dat die op de NAVO-top eind juni volgend jaar zal worden gevoerd.