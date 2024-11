Moeder van baby Santiago op vliegtuig naar Frankrijk gezet

AMSTERDAM (ANP) - De moeder die haar te vroeg geboren baby Santiago ontvoerde uit een Frans ziekenhuis en naar Amsterdam meenam, is donderdag aan Frankrijk overgeleverd. Ze is rond 14.00 uur op het vliegtuig gezet, meldt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie Amsterdam. In Frankrijk moet ze voor de rechtbank verschijnen.

De acht weken premature Santiago werd op 6 oktober geboren en lag in een ziekenhuis bij Parijs, totdat zijn ouders hem meenamen. De politie vond de ouders van 23 en 25 jaar met hun baby op 25 oktober na een grootschalige zoekactie in een hotel in Amsterdam, samen met de oma van de baby en nog twee kinderen. De politie zag het meenemen van de baby als ontvoering.

Voorlopig is alleen de vrouw op verzoek van de Franse autoriteiten overgeleverd, omdat zij koos voor een verkorte procedure. De vader van de baby heeft voor zijn uitleveringsverzoek gekozen voor de lange procedure met een zitting van de Internationale Rechtshulpkamer (IRK) van de rechtbank in Amsterdam.