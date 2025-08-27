Schoof ziet niets in lijmpoging na coalitiebreuk

DEN HAAG (ANP) - Premier Dick Schoof denkt dat het niet de moeite waard is om een lijmpoging te ondernemen nadat NSC vrijdag de coalitie heeft verlaten, zoals D66, ChristenUnie en SGP willen. Dinsdagavond heeft hij in een brief voorgesteld dat de vrijgekomen posten voor ministers en staatssecretarissen worden opgevuld door de overgebleven coalitiepartijen VVD en BBB. Dat is volgens de demissionaire minister-president "de enige en snelste manier om te zorgen dat we nog een paar dingen voor elkaar gaan krijgen".

NSC-minister Caspar Veldkamp van Buitenlandse Zaken stapte als eerste op, omdat hij vond dat hij onvoldoende ruimte kreeg om maatregelen te nemen tegen Israël. De andere NSC-bewindslieden volgden kort daarop.

Schoof zegt dat pogingen om de overgebleven NSC-bewindslieden over te halen om op hun besluit terug te komen op niets uitliepen. "Ik voelde geen enkele ruimte, zelfs niet om even de tijd te nemen om erover na te denken."