Meer dan een kwart van de koeien loopt kreupel door dierenmishandeling

Klimaat, natuur en milieu
door Peter Janssen
woensdag, 27 augustus 2025 om 15:08
Schokkende cijfers uit recent wetenschappelijk onderzoek tonen aan dat ongeveer 28 procent van de Nederlandse melkkoeien kreupel loopt. Bij een derde van deze dieren zijn de klachten zo ernstig dat ze een poot volledig proberen te ontlasten tijdens het staan of lopen. Deze pijnlijke realiteit roept vragen op over de ethiek van moderne melkveehouderij.
Betonnen stalvloeren: de boosdoener
Het onderzoek van de universiteiten van Utrecht, Wageningen en Cornell University wijst naar een duidelijke oorzaak: harde betonnen stalvloeren. Koeien zijn van nature gewend om op zachte ondergronden te lopen, zoals gras en bosgrond. Hun benen zijn simpelweg niet gemaakt voor het leven op beton, wat leidt tot chronische pijnklachten en kreupelheid.
Economie boven dierenwelzijn
Ondanks subsidies voor weidegang neemt het aantal koeien dat permanent op stal staat juist toe. Grotere melkveebedrijven kiezen steeds vaker voor efficiënte productie boven dierenwelzijn, waarbij koeien het hele jaar binnen blijven. Deze trend wordt versterkt door investeringen in stallen die weliswaar de stikstofuitstoot verminderen, maar paradoxaal genoeg leiden tot meer klauwproblemen.
Oplossingen zijn bekend maar kostbaar
Het onderzoek toont aan dat kreupelheid drastisch vermindert wanneer koeien toegang hebben tot weilanden of zachte stalvloeren met strooisel. Bij sommige bedrijven komt kreupelheid nauwelijks voor, terwijl andere uitschieters tot 60 procent laten zien. Dit bewijst dat een diervriendelijke aanpak mogelijk is, maar de realiteit is dat nieuwe stalvoorzieningen veel geld kosten.
Wakker Dier, medefinancier van het onderzoek, benadrukt dat de huidige situatie onacceptabel is. De vraag is hoelang we deze vorm van structurele dierenmishandeling blijven tolereren voor goedkope melk.

