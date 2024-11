Schoof zwijgt over vermeende waarschuwingen voor geweld Amsterdam

BOEDAPEST (ANP) - Minister-president Dick Schoof wil nog niet ingaan op berichten dat Nederland door Israël zou zijn gewaarschuwd voor mogelijk antisemitisch geweld rond de voetbalwedstrijd tussen Ajax en Maccabi Tel Aviv. "Daar kan ik op dit moment echt helemaal niets over zeggen", zei hij na afloop van overleg met de Europese regeringsleiders in Boedapest.

De premier benadrukte overvallen te zijn door de gebeurtenissen in Amsterdam, waar na de wedstrijd supporters van Maccabi werden belaagd en mishandeld. "Dit waren ontwikkelingen die niet voorzien waren." Of er toch waarschuwingen waren die wellicht genegeerd of gemist zijn, moet hij naar eigen zeggen bespreken met de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en de inlichtingendiensten.

PVV-voorman Geert Wilders vroeg eerder op de dag opheldering over berichten dat Nederland gewaarschuwd zou zijn. Als dat waar is, "dan hebben we een probleem", dreigde de leider van de grootste partij in de Tweede Kamer.