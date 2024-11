Netanyahu wil van Mossad plan voorkoming geweld sportwedstrijden

JERUZALEM (ANP/AFP) - De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zei vrijdag dat hij de geheime dienst Mossad opdracht heeft gegeven een plan op te stellen om onrust bij evenementen in het buitenland te voorkomen. Aanleiding was het geweld in Amsterdam na een wedstrijd tussen Ajax en Maccabi Tel Aviv.

"Ik heb het hoofd van de Mossad (David Barnea) en andere functionarissen opdracht gegeven om onze handelwijze, ons waarschuwingssysteem en onze organisatie voor te bereiden op een nieuwe situatie", zei Netanyahu in een videoverklaring.

Netanyahu woonde vrijdag een vergadering bij over de evacuatie van Israëlische voetbalsupporters in Amsterdam. Overwogen werd om militaire vliegtuigen naar Nederland te sturen, maar daarvan ziet de Israëlische regering toch af. Dat betekent dat Israëlische voetbalsupporters voor hun terugkeer gebruik moeten maken van reguliere vluchten.