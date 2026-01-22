ECONOMIE
Trump: VS hoeven niet te betalen voor Groenland-wensen

Samenleving
door anp
donderdag, 22 januari 2026 om 14:08
anp220126126 1
DAVOS (ANP/RTR) - De VS zullen geen geld neerleggen voor hun ambities rond Groenland. Dat zegt president Donald Trump in een interview met Fox Business ter plaatse in Davos. In die Zwitserse plaats zijn deze week wereldleiders en hoogwaardigheidsbekleders bijeen voor het World Economic Forum.
"We krijgen alles, alles wat we willen. We krijgen alles wat we willen, en niet voor een tegenprestatie", aldus de Amerikaanse president tegen Fox-interviewer Maria Bartiromo. "Er is geen einddatum, geen tijdslimiet."
Trump noemt verder dat de zogenoemde Golden Dome, die de VS moet beschermen tegen vijandelijke raketaanvallen, al een plan was onder voormalig president Ronald Reagan (1981-1989). In diens termijn was de benodigde technologie voor een dergelijke luchtafweer er niet, zegt Trump. "Nu hebben we ongelofelijke technologie."
