Zorgorganisaties willen geen eigen bijdrage voor de jeugdzorg

UTRECHT (ANP) - Een nieuw kabinet moet geen eigen bijdrage invoeren voor de jeugdzorg, zeggen meerdere organisaties rond de zorg. De inmiddels gevallen coalitie had wel voorgesteld om cliënten te laten meebetalen. De Tweede Kamer wees dat plan in oktober af, maar demissionair zorgstaatssecretaris Judith Tielen wil toch doorgaan met voorbereidingen.

De zorgorganisaties vragen de partijen die nu onderhandelen om af te zien "van elke vorm van een eigen bijdrage in de jeugdzorg". Het zou "uiterst onwenselijk en onacceptabel" zijn om de maatregel in te voeren, omdat hulp en ondersteuning niet horen af te hangen "van de grootte van iemands portemonnee", zeggen ze.

De overheid maakte in 2023 afspraken met de sector om de jeugdzorg te hervormen. In een gezamenlijke oproep vragen de organisaties om daarmee door te gaan en er genoeg geld voor beschikbaar te stellen. Verder klagen ze dat de overheid in haar plannen te weinig aandacht heeft "voor kinderen met een beperking, chronische ziekte en/of langdurige psychische kwetsbaarheid". Hun plek in de samenleving staat onder druk als ze niet de goede hulp kunnen krijgen, aldus de organisaties.

De oproep is ondertekend door brancheorganisaties als Jeugdzorg Nederland, de Nederlandse ggz en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, cliëntenorganisaties als Ieder(in) en MIND, en de beroepsverenigingen voor onder meer huisartsen (LHV), psychologen (LVVP en NIP), jeugdartsen (AJN) en pedagogen (NVO).