Wall Street begint afwachtend na sterk herstel in chipsector

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn maandag licht lager begonnen aan de nieuwe week. Beleggers deden het rustig aan na het stevige herstel op vrijdag, waarbij de Dow-Jonesindex een nieuw recordniveau wist te bereiken. Ook wordt uitgekeken naar het Amerikaanse banenrapport. De publicatie daarvan werd vorige week uitgesteld door de kortstondige sluiting van de Amerikaanse overheid. Het rapport komt nu woensdag. Aan het einde van de week komen ook nieuwe inflatiegegevens naar buiten. Beide cijfers spelen een belangrijk rol bij het rentebesluit van de Federal Reserve.

De Dow noteerde kort na opening van de markt 0,2 procent lager op 50.015 punten. De index van de dertig grootste Amerikaanse bedrijven won vrijdag 2,5 procent en sloot voor het eerst boven de 50.000 punten. De breder samengestelde S&P 500-index zakte maandag 0,1 procent tot 6920 punten en techbeurs Nasdaq verloor 0,3 procent op 22.943 punten.