ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Wall Street begint afwachtend na sterk herstel in chipsector

Economie
door anp
maandag, 09 februari 2026 om 15:43
anp090226144 1
NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn maandag licht lager begonnen aan de nieuwe week. Beleggers deden het rustig aan na het stevige herstel op vrijdag, waarbij de Dow-Jonesindex een nieuw recordniveau wist te bereiken. Ook wordt uitgekeken naar het Amerikaanse banenrapport. De publicatie daarvan werd vorige week uitgesteld door de kortstondige sluiting van de Amerikaanse overheid. Het rapport komt nu woensdag. Aan het einde van de week komen ook nieuwe inflatiegegevens naar buiten. Beide cijfers spelen een belangrijk rol bij het rentebesluit van de Federal Reserve.
De Dow noteerde kort na opening van de markt 0,2 procent lager op 50.015 punten. De index van de dertig grootste Amerikaanse bedrijven won vrijdag 2,5 procent en sloot voor het eerst boven de 50.000 punten. De breder samengestelde S&P 500-index zakte maandag 0,1 procent tot 6920 punten en techbeurs Nasdaq verloor 0,3 procent op 22.943 punten.
loading

POPULAIR NIEUWS

download

Wie is Annet Bertram?

ANP-550092969

Trump woest wegens halftime show Super Bowl: 'Belediging voor grootheid van Amerika!'

shutterstock_2652253845

Waarom zou je een BH dragen? En waarom niet?

Scherm­afbeelding 2026-02-09 om 06.33.22

Jutta Leerdam heeft maling aan de pers – en ze kan het zich veroorloven

vanessen

Deze Deventenaar mag de puinhopen van Femke Wiersma gaan opruimen

HOUSEOVERSIGHT065955Redacted-Copy-e1770385007377-2 (1)

Hoe Epstein en Bannon van Merkel af wilden en extreemrechts in Europa hielpen

Loading