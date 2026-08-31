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Schouten: niet voldoende recht gedaan aan verschillende motieven

Samenleving
door anp
maandag, 31 augustus 2026 om 12:20
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DEN HAAG (ANP) - Het kabinet heeft "niet voldoende recht gedaan aan verschillende motieven" tijdens de coronacrisis, zei toenmalig vicepremier Carola Schouten. Volgens Schouten is er "te generiek" gekeken of mensen maatregelen naleefden of niet.
"Er zat veel gelaagdheid in motieven van mensen of ze de maatregelen konden volgen", aldus de huidige burgemeester van Rotterdam. "Er zaten ook mensen tussen die ongelooflijk hun best deden om afstand te houden, maar meer moeite hadden met andere maatregelen."
Aan het einde van de coronapandemie zeiden bijna alle burgemeesters in een gezamenlijke brief dat het kabinet te veel bezig was met handhaving en repressie en dat dat niet de oplossing was. Achteraf denkt Schouten dat dit klopt en dat mensen die twijfels hadden bij het beleid te snel werden weggezet als bijvoorbeeld relschoppers. "Dat is ook een les voor mij", aldus Schouten.
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