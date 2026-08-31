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Ook maandagochtend nog geen akkoord in coalitie over begroting

Samenleving
door anp
maandag, 31 augustus 2026 om 12:08
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DEN HAAG (ANP) - De coalitiepartijen zijn er ook maandagochtend nog niet in geslaagd een akkoord te bereiken over de begroting voor volgend jaar. De partijleiders kwamen rond 9.00 uur weer bijeen op het ministerie van Financiën, waar zij zondag ook al vijftien uur onderhandelden. Rond het middaguur zaten zij daar nog steeds. Een kabinetsvergadering die voor 11.00 uur gepland stond, is al minstens twee uur opgeschoven.
De tijd dringt voor het minderheidskabinet. Uiterlijk maandagavond laat moeten de begrotingsstukken naar de Raad van State worden gestuurd, zodat die er advies over kan uitbrengen voordat ze op Prinsjesdag worden gepresenteerd. Het zou een unicum zijn als die deadline niet wordt gehaald.
De belangrijkste struikelblokken zijn de bezuinigingen op de sociale zekerheid, de belasting op inkomsten uit vermogen (box 3) en de vraag tot welke oppositiepartijen het minderheidskabinet toenadering moet zoeken. D66 en CDA kijken vooral naar PRO voor meerderheden in de Tweede en Eerste Kamer, de VVD wil liever samenwerken met JA21 en SGP.
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