Schouten: soms te veel maakbaarheidsdenken bij coronamaatregelen

DEN HAAG (ANP) - Bij discussies over coronamaatregelen was in het kabinet soms te veel sprake van "maakbaarheidsdenken", zei toenmalig vicepremier Carola Schouten tijdens haar verhoor door de parlementaire enquêtecommissie corona. "Als we op die manier gaan kijken, doet het niet helemaal recht aan de werkelijkheid."

Schouten, die ook landbouwminister was, zei dat ze soms probeerde "erboven te gaan hangen" als het over modellen ging. "We gingen zitten modelleren over welke maatregel welk effect heeft, maar hoe zit het met de nalevingsbereidheid?" Hoe langer de coronapandemie duurde, hoe minder graag mensen zich aan de coronamaatregelen hielden, volgens de CU-politica.

Als de huidige burgemeester van Rotterdam weer in een vergelijkbare situatie zou komen, dan zou ze "vanaf dag 1" iemand aanstellen om de maatschappelijke effecten van de coronamaatregelen in kaart te brengen. Die effecten werden volgens Schouten al meegewogen, maar de besmettingscijfers waren harde cijfers. "Het was moeilijker om vast te stellen hoeveel mensen eenzaam waren."