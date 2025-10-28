ECONOMIE
Wilders: Geen sancties voor PVV-Kamerleden om AI-beelden

Samenleving
door anp
dinsdag, 28 oktober 2025 om 22:55
DEN HAAG (ANP) - PVV-leider Geert Wilders neemt "geen enkele" sanctie tegen de twee PVV-Kamerleden die bewerkte AI-afbeeldingen van Frans Timmermans verspreidden. "Al zou ik ze van de lijst willen halen, dan kan ik dat niet, maar ik wil dat ook niet," zei hij na afloop van het NOS-verkiezingsdebat tegen het ANP.
Maandag schreef de Volkskrant dat PVV-Kamerleden Maikel Boon en Patrick Crijns op de Facebookpagina 'Wij doen geen aangifte tegen Geert Wilders' met kunstmatige intelligentie bewerkte afbeeldingen van de GroenLinks-PvdA-lijsttrekker verspreidden. Dit nieuws kwam voor de PVV op een moment dat de partij in de peilingen al zetels verloor.
Volgens Wilders heeft het verlies in de peilingen "niets te maken" met de AI-afbeeldingen. Volgens hem zijn "mensen gevoelig voor het feit dat een aantal politici hebben gezegd dat ze niet met ons willen regeren." Hierdoor zouden "twijfelaars" volgens Wilders toch voor een andere partij kunnen kiezen.
