ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Schrijver Frank Martinus Arion geëerd met steen in De Nieuwe Kerk

Samenleving
door anp
anp091026176 1
Volg ons op Google Nieuws
AMSTERDAM (ANP) - In De Nieuwe Kerk in Amsterdam is een gedenksteen onthuld voor schrijver Frank Martinus Arion. De zogeheten schrijverssteen werd onthuld door Errold Bishop, gevolmachtigd minister van Curaçao in Nederland. Ook familie van de auteur was erbij.
Arion (1936-2015) werd geboren op Curaçao en kwam op 18-jarige leeftijd naar Nederland om te studeren. In 1973 brak hij door met de roman Dubbelspel. Arion geldt als een van de belangrijkste Caribische auteurs en schreef romans, essays en gedichten zowel in het Nederlands als het Papiaments. Met zijn werk wilde hij mensen bewust maken van racisme en het leed dat het kolonialisme had veroorzaakt. Arion zette zich ook in voor de oprichting van een slavernijmonument in Amsterdam. Dat werd onthuld in 2002.
De schrijverssteen voor Arion is ontworpen door de Nederlands-Curaçaose beeldhouwer Nelson Carrilho, die afgelopen zomer overleed.
In De Nieuwe Kerk liggen ook stenen voor andere schrijvers als Multatuli, Annie M.G. Schmidt, Hella Haasse en Anton de Kom.
loading

POPULAIR NIEUWS

download (1)

Wat verdient een Uber-chauffeur? Dit blijft er echt over

onderzoek aanpakken overgewicht verbetert ook immuunsysteem1595248324

Onderzoek onthult cruciaal eiwit in strijd tegen overgewicht

ipsos bijna helft nederlanders zet verwarming uit om hoge kosten1670228901

Gaat je cv-ketel nu stuk, vlak voor de warmtepompnorm van 2029? Kopen, huren of meteen hybride: zo reken je het uit

michelin-restaurant-meest-goedkoop-nederland-sterrenrestaurant

Voor €39 eten als een vorst? Dit zijn de 10 goedkoopste Michelin-restaurants in Nederland

shutterstock_2833851525

Maar 30 dagen per jaar in je vakantiehuis? Dit kan het je in 2027 per dag koste

254230391_m

Diëtist legt uit: zo krijg je met voeding je cholesterol en bloeddruk omlaag

Loading