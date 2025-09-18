Schrijversvakbonden steunen Jimmy Kimmel na schrappen talkshow

NEW YORK (ANP/RTR) - De Amerikaanse schrijversvakbonden Writers Guild of America West (WGA) en de Screen Actors Guild (SAG-AFTRA) staan "achter Jimmy Kimmel en zijn schrijvers". ABC zette de Amerikaanse talkshow Jimmy Kimmel Live! voor onbepaalde tijd stop wegens uitspraken van de presentator over de recente moord op de conservatieve activist Charlie Kirk.

De WGA schrijft in een verklaring eensgezind te zijn in het "verzet tegen iedereen die zijn macht en invloed gebruikt om de stemmen van schrijvers, of iedereen die andersdenkend is, het zwijgen op te leggen".

"Het recht om onze mening te uiten en met elkaar van mening te verschillen - zelfs om te verstoren - ligt aan de basis van wat het betekent om een vrij volk te zijn. Dit recht mag niet worden ontkend," aldus de vakbond.

De SAG-AFTRA noemt het besluit om Jimmy Kimmel Live! niet uit te zenden "een vorm van onderdrukking en vergelding die ieders vrijheden in gevaar brengt".