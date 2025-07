Schuttersfeest in Zuid-Limburg stilgelegd wegens noodweer

UBACHSBERG (ANP) - Het Zuid-Limburgs Federatiefeest in Ubachsberg is zondagmiddag stilgelegd door het noodweer, meldt de organisatie. De bezoekers van het schuttersfeest is gevraagd het terrein te verlaten.

Volgens de regionale omroep L1 waren er op het terrein zo'n 10.000 mensen. De verenigingen hebben het verzoek gekregen wel te blijven. Mogelijk gaan sommige activiteiten later op zondag nog door, aldus de organisatie.

Het feest wordt georganiseerd door Schutterij St. Hubertus Ubachsberg. De organisatie noemt het feest het "op een na grootste schuttersfestijn van Nederlands en Belgisch-Limburg". Schutterijen gaan op het feest de strijd aan op verschillende thema's, zoals welke schutterij het beste muziekkorps heeft en wie het beste kan schieten.