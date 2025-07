FNV: tientallen klachten van stakende uitzendkrachten over bureau

UTRECHT (ANP) - Vakbond FNV heeft tientallen klachten gekregen van stakende uitzendkrachten over hun uitzendbureaus, meldt FNV-bestuurder Karin Heynsdijk. Uitzendkrachten voeren al weken actie bij distributiecentra van Albert Heijn en Jumbo. De staking is maandag afgelopen, maar uitzendkrachten hebben te horen gekregen dat ze de komende tijd niet meer worden ingeroosterd, aldus FNV.

De klachten gaan volgens Heynsdijk vooral over OTTO Work Force. De vakbond gaat het uitzendbureau hierop aanspreken. Volgens de FNV-bestuurder worden uitzendkrachten gestraft omdat ze staken. "Mensen hebben stakingsrecht en wat ze nu doen kun je intimidatie noemen. Mensen moeten weer aan het werk kunnen gaan." Ook zouden uitzendkrachten worden opgeroepen om wc's schoon te maken, in plaats van hun eigen werk.

Vrijdag werd bekend dat FNV de staking, waaraan volgens de bond zeker driehonderd uitzendkrachten hebben meegedaan, opschort. De acties hebben niet tot de door de bond gewenste verbeteringen voor de nieuwe ABU-cao voor uitzendkrachten geleid. FNV wil dat de uitzendkrachten minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden krijgen als vaste medewerkers bij hun opdrachtgever.

Nieuwe acties

Jumbo zei onlangs dat de acties niet te merken waren voor klanten. Eerder meldde Albert Heijn wel enige bevoorradingsproblemen, waardoor sommige producten in bepaalde regio's tijdelijk minder beschikbaar waren. Later zei de supermarkt dat de bevoorrading weer was hersteld.

Eind augustus praten de werkgevers, FNV en andere vakbonden onder leiding van voorzitter Kim Putters van de Sociaal-Economische Raad (SER) weer over de cao, die de uitzendbranche eerder overeenkwam met de kleinere vakbond LBV. Dan wil FNV zijn eisen opnieuw aankaarten. De bond heeft nieuwe acties niet uitgesloten.