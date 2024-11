Sectoren hoopvol over alternatief voor btw-verhoging

AMSTERDAM (ANP) - Verschillende cultuur-, media- en andere organisaties reageren hoopvol op het gesprek dat het kabinet met de oppositie wil aangaan over alternatieven voor de btw-verhoging op cultuur en sport.

De Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB) zegt "blij en opgelucht" te zijn. "Dat zovelen zich bij onze zorgen en acties voor het boek, de taalvaardigheid en het leesplezier hebben aangesloten was hartverwarmend", aldus de woordvoerder van de boekenkoepel. Meerdere schrijvers, onder wie Roos Schlikker, Saskia Noort en Tommy Wieringa, zetten zich de afgelopen tijd in om de btw-verhoging tegen te houden. De veelbesproken btw-verhoging van 9 naar 21 procent zou ertoe leiden dat onder meer boeken fors duurder zouden worden.

De Vereniging Vrije Theater Producenten (VVTP) vindt het hoopvol dat het kabinet de btw-verhoging op cultuur en sport "in de ijskast" zet. "De voorgenomen btw-verhoging zou alle Nederlanders hebben getroffen", aldus voorzitter van de VVTP Boris van der Ham. "Nu ook zorgen dat hij helemaal wordt afgezworen."

'Eerst afwachten'

Kunsten '92 spreekt van "geweldig nieuws". Covoorzitter Jeroen Bartelse vindt het "fijn" dat het kabinet tot dit inzicht is gekomen."Maar laten we de huid niet verkopen voordat de beer geschoten is. Het debat erover met de minister is nog gaande. We zijn heel erg blij, maar wachten eerst even af wat er precies gezegd wordt", aldus Bartelse.

Het Cultuurfonds en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten spreken van positief nieuws en zeggen in een gezamenlijke verklaring te hopen dat het kabinet woord houdt. Directeur Cathelijne Broers van het Cultuurfonds stelt dat er goed is geluisterd "naar onze argumenten, analyses en berekeningen die de grote negatieve gevolgen voor de culturele sector blootleggen". Beide partijen zeggen alert te blijven "want het gevaar is nog niet geheel geweken".

Regionale kranten

Ook de hoofdredacteuren van regionale kranten spreken van "een heel positieve ontwikkeling". "Ik ga ervan uit dat het gaat lukken om alternatieve dekking te vinden en dat het niet alleen uitstel maar ook afstel zal zijn", verklaarde Corine de Vries, hoofdredacteur van de regionale dagbladen bij Mediahuis Nederland. De hoofdredacteuren van alle zeventien regionale dagbladen plaatsten maandag een open brief op hun voorpagina's, waarin zij het kabinet en de coalitiepartijen PVV, VVD, NSC en BBB met klem verzochten de btw-verhoging te schrappen.

Op het jaarlijkse congres van de Museumvereniging klonk donderdagmiddag applaus en gejuich toen bekend werd dat de omstreden btw-verhoging voorlopig van de baan lijkt. "Iedereen in de zaal voelde zo'n enorme opluchting", meldt voorzitter Vera Carasso van de Museumvereniging.