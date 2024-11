Van Weel komt iets later met plan voor aanpak antisemitisme

DEN HAAG (ANP) - Justitieminister David van Weel neemt meer tijd om te komen tot een plan om antisemitisme beter te bestrijden. Hij was van plan deze strategie die moet gelden tot 2030 nog voor het debat komende woensdag over de begroting van het ministerie van Justitie en Veiligheid naar de Tweede Kamer te sturen. Maar dat doet hij toch niet, schrijft hij in een Kamerbrief. Hij wil het plan wel "op zeer korte termijn" naar de Tweede Kamer sturen.

Van Weel wil de gebeurtenissen in Amsterdam vorige week en de discussie daarover betrekken in zijn aanpak. Hij kan dan de wensen vanuit de Tweede Kamer, die woensdag hierover debatteerde, en de input vanuit het overleg in het Catshuis eerder deze week meenemen. Voor deze sessie met twaalf bewindspersonen waren bijna dertig (Joodse) organisaties uitgenodigd, van onderwijskoepels, sportorganisaties tot werkgevers en onderzoekers.

Aanleiding voor het debat en de Catshuisbijeenkomst waren gerichte aanvallen op Israëlische voetbalfans vorige week in Amsterdam na een wedstrijd van Ajax tegen Maccabi Tel Aviv. Daarover was grote ophef ontstaan. Ook internationaal maakte Nederland een slechte beurt.

De ministerraad spreekt vrijdag ook nog over de nieuwe strategie.