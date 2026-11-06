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Sekteleider Kenia krijgt celstraf voor moord op 190 kinderen

Samenleving
door anp
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NAIROBI (ANP/AFP/RTR) - De Keniaanse sekteleider Paul Mackenzie is veroordeeld tot tweehonderd jaar gevangenisstraf voor de moord op 190 kinderen en een volwassene. Hij heeft volgens de rechtbank in Nairobi zijn volgelingen opgedragen zichzelf en hun kinderen uit te hongeren om "Jezus te ontmoeten".
Honderden lichamen zijn sinds 2023 gevonden op het terrein van de sekte nabij de kustplaats Malindi. De Keniaanse Nationale Commissie voor Mensenrechten zei in 2024 geleden dat er 448 lichamen in het bos zijn gevonden. Het proces had betrekking op een deel van de slachtoffers. 28 medeplichtigen werden veroordeeld tot celstraffen.
Tijdens het proces hebben zo'n 120 getuigen verklaringen afgelegd. Volgens hen vond de sekte formeel onderwijs "satanisch", moderne geneeskunde en ziekenhuizen instrumenten van de duivel en moesten volgelingen zich van de buitenwereld afsloten. De zaak leidde tot de roep om strengere regelgeving voor religieuze organisaties in Kenia.
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