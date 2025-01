Senaat eens met verbod op designerdrugs, gaat op 1 juli in

DEN HAAG (ANP) - Vanaf 1 juli zijn designerdrugs verboden. Het gaat om nieuwe psychoactieve stoffen die op die datum onder de Opiumwet worden gevoegd. De Eerste Kamer stemde dinsdag in met het voorstel van het kabinet om hele stofgroepen die dezelfde chemische basisstructuur kennen, te verbieden.

Tot nu toe kunnen producenten van dit soort nieuwe drugs de wet blijven omzeilen door telkens de samenstelling van de stoffen iets te wijzigen, zodat ze legaal blijven. De werking blijft dan nagenoeg gelijk, en die is vaak schadelijk voor de gezondheid. Door de wetswijziging vallen straks hele lijsten met stofgroepen onder het verbod. Daardoor wordt criminelen de pas afgesneden, zegt justitieminister David van Weel, die vooral wijst op ondermijnende criminaliteit. Politie en het Openbaar Ministerie dringen ook daarom al langer aan op een verbod, dat er ook toe moet leiden dat de handel en productie afnemen.

Staatssecretaris Vincent Karremens (Preventie) wijst op de gezondheidsrisico's zoals vergiftigingen, hartkloppingen en verslavingen. Met de aangepaste wet "geven we een duidelijk signaal af: dit spul is gevaarlijk, blijf ervan af". Het verbod leidt ertoe dat een aangepaste drug niet meer legaal op de markt kan komen. Een voorbeeld daarvan is volgens het ministerie van Volksgezondheid het schadelijke 3-MMC (ook poes of miauw genoemd) dat is opgevolgd door 2-MMC, dat nu nog legaal is maar straks niet meer.

In de Eerste Kamer stemden D66, CDA, BBB, SP, VVD, JA21, ChristenUnie, 50PLUS, OPNL, SGP voor het wetsvoorstel. De fracties van GroenLinks-PvdA, Volt, FVD en PvdD stemden tegen. De tegenstanders vonden de wet onder meer slecht onderbouwd, lastig uitvoerbaar en handhaafbaar. Ook denken ze dat van veel stoffen niet bewezen is dat ze schadelijk zijn.