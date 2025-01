Media: Israël blijft op strategische berg aan Syrische grens

JERUZALEM (ANP) - Israël blijft voor onbepaalde tijd op de berg Hermon, een strategisch belangrijke locatie die uitkijkt op de Syrische hoofdstad Damascus. Dat verklaarde minister van Defensie Israel Katz tijdens een bezoek aan de berg, bericht nieuwssite Times of Israel.

"De strijdkrachten zullen voor onbepaalde tijd aanwezig blijven op de top van de Hermon en in de veiligheidszone om de veiligheid van de gemeenschappen in de Golanhoogten en het noorden te waarborgen", verklaarde de minister volgens de nieuwssite. "Evenals die van alle inwoners van Israël." Hij zei ook dat Israël contact zal leggen met "vriendschappelijke bevolkingsgroepen" in het zuiden van Syrië. De nadruk komt daarbij te liggen op de druzen.

Israëlische troepen hebben de Hermonberg bezet toen ze eind vorig jaar een gedemilitariseerde zone met Syrië binnentrokken op de Golanhoogten. Dat gebeurde toen het regime van de Syrische dictator Bashar al-Assad instortte na een bliksemoffensief door rebellengroepen. De bezetting van de berg was aanvankelijk omschreven als een tijdelijke maatregel om de Israëlische grenzen te kunnen beschermen.