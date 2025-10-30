Senaat Italië akkoord met omstreden gerechtelijke hervormingen

ROME (ANP/RTR) - De Italiaanse senaat heeft ingestemd met hervormingen van het rechtssysteem. De regering van premier Giorgia Meloni stelde dat er in het huidige stelsel te veel sprake zou zijn van politieke vooringenomenheid en belangenverstrengelingen tussen aanklagers en rechters. De oppositie zegt dat de regering met de hervormingen haar greep op de rechterlijke macht probeert te verstevigen.

Om het systeem te veranderen, moet de grondwet worden gewijzigd. Zover is het nog niet met het akkoord van de senaat. Eerst moet de bevolking via een referendum nog instemmen met de plannen. Dat vindt waarschijnlijk komend voorjaar plaats.

Maar ook de goedkeuring van de senaat was volgens Meloni al een "historische mijlpaal". "Dit is een belangrijke stap richting een systeem dat efficiënter en gebalanceerder is en dichter bij de burgers staat", zei ze na de stemming.