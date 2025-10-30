COC Nederland: er is hoop, maar nog geen zekerheid

DEN HAAG (ANP) - COC Nederland is voorzichtig hoopvol over de voorlopige verkiezingsuitslag. De kans dat er met Rob Jetten (D66) voor het eerst een openlijk homoseksuele premier komt, wordt hoopgevend genoemd, maar tegelijkertijd is er wat de komende coalitie betreft geen zekerheid.

Zo noemt COC dat wordt gehoopt op een coalitie waarin alle partijen voor het Regenboogakkoord hebben getekend. Maar, zo zegt de woordvoerder, JA21 stemde eerder voor het intrekken van de zogenoemde transgenderwet. Ook steunde de partij meerdere moties tegen discriminerend geweld niet.

"We willen verdere vooruitgang", zo vat COC Nederland het samen.