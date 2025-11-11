Syrië sluit zich aan bij VS-coalitie tegen IS na bezoek president

WASHINGTON (ANP) - Syrië gaat zich aansluiten bij een door de VS geleide coalitie tegen Islamitische Staat (IS), melden media als The New York Times en de BBC. Syrië wordt het negentigste land dat zich aansluit bij de coalitie. Die beslissing werd genomen na een overleg tussen de Syrische president Ahmed al-Sharaa en Donald Trump maandag in het Witte Huis.

Het was voor het eerst dat een Syrische president in het Witte Huis werd ontvangen. Al-Sharaa werd in het verleden door de VS nog gezien als een terrorist en er stond tot voor kort een beloning van 10 miljoen dollar op zijn uitlevering. De Syrische leider sprak na afloop van het gesprek bij Fox News van "een nieuw tijdperk" in de relatie met de VS.

"Wij willen dat Syrië een succesvol land wordt. Ik denk dat deze leider dat voor elkaar kan krijgen", zei president Trump over de ontmoeting. "Mensen zeggen dat hij een moeilijk verleden heeft, maar we hebben allemaal wel eens moeilijke perioden", aldus Trump.

Trump beloofde verschillende Amerikaanse sancties tegen Syrië met nog eens een half jaar uit te stellen. Eerder waren ook al sancties opgeschort of opgeheven.