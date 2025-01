Senaat VS akkoord met Fox-presentator als transportminister

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse Senaat heeft dinsdag de benoeming van Sean Duffy tot minister van Transport goedgekeurd. Dat melden Amerikaanse media, waaronder The New York Times. Daarmee treedt opnieuw een minister die voorheen presentator was bij Fox News toe tot het kabinet van president Donald Trump. Eerder werd voormalig Fox-presentator Pete Hegseth minister van Defensie

De 53-jarige Duffy was van 2011 tot 2019 lid van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden voor de staat Wisconsin. Momenteel presenteert hij een zakelijk programma op Fox Business. Als minister van Transport wordt Duffy onder meer verantwoordelijk voor het autobeleid, de luchtvaart en het openbaar vervoer. Ook gaat hij over investeringen in infrastructuur en bepaalde veiligheidskwesties en klimaateisen.