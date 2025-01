VN-baas vraagt Israël UNRWA weer toe te laten in Oost-Jeruzalem

NEW YORK (ANP/AFP) - VN-secretaris-generaal António Guterres heeft Israël gevraagd zijn bevel in te trekken dat het VN-agentschap voor Palestijnse vluchtelingen (UNRWA) oplegt zijn operaties in Oost-Jeruzalem direct te stoppen.

"Ik betreur deze beslissing en vraag de regering van Israël haar in te trekken", schrijft Guterres in een brief aan de Israëlische regering. Daarin wijst hij ook op het feit dat Israël "geen soevereine macht" heeft in Oost-Jeruzalem, een Palestijns gebied.

De Israëlische ambassadeur bij de VN had Guterres maandag laten weten dat UNRWA zijn operaties onmiddellijk moet stopzetten en de gebouwen die het daar gebruikt voor 30 januari moet ontruimen. De ambassadeur beriep zich daarbij op een wet die het Israëlische parlement in oktober aannam. Die stelt dat de UNRWA-activiteiten in Israël binnen negentig dagen verboden zijn, inclusief het bezette Oost-Jeruzalem, ook al is dat een Palestijns gebied.

UNRWA beheert in Oost-Jeruzalem scholen en centra voor gezondheidszorg.