Senaat VS stemt in met Joe Popolo als ambassadeur in Nederland

door anp
woensdag, 08 oktober 2025 om 15:34
anp081025161 1
WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met Joe Popolo als nieuwe ambassadeur in Nederland. Als hij zijn geloofsbrieven heeft overhandigd aan koning Willem-Alexander, is hij formeel de nieuwe ambassadeur. Dat gebeurt volgens de ambassade later deze maand.
President Donald Trump kondigde zijn keuze voor Popolo begin januari al aan. Hij noemde Popolo een "succesvolle zakenman en filantroop". Popolo heeft meebetaald aan Trumps campagne.
De ambassade kon woensdag niet meer zeggen over de nieuwe ambassadeur. De Amerikaanse federale overheid zit momenteel in een zogeheten shutdown. Dat wil zeggen dat de meeste ambtenaren niet verder mogen werken omdat er geen begroting ligt.
Shefali Razdan Duggal
Wel schrijft de ambassade op X dat naar de komst van Popolo en zijn vrouw wordt uitgekeken. Hij zal president Trump "en het Amerikaanse volk vertegenwoordigen bij het verstevigen van ons lange partnerschap en bondgenootschap met Nederland".
Popolo volgt Shefali Razdan Duggal op als ambassadeur.
