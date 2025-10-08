Hoe kom je professioneel over?

Er zijn veel
situaties waarin je professioneel wilt overkomen. Denk hierbij aan een
sollicitatiegesprek, vergadering of start bij een nieuwe werkgever. Ben je
benieuwd hoe jij je professioneler kunt gedragen? In dit blog vind je vier tips
op een rijtje!
1. Bereid je
goed voor
Een goede
voorbereiding is van cruciaal belang als je professioneel én zelfverzekerd voor
de dag wilt komen. Bedenk van tevoren welke boodschap je wilt overbrengen en
hoe je dit het beste kunt doen. Ook je voorkomen is van belang. Besteed
aandacht aan je kleding en uiterlijk.
Daarnaast kom je
professioneler over met bepaalde accessoires. Laat bijvoorbeeld je thesis printen en inbinden
. Een ingebonden thesis is handig om mee
te nemen tijdens een sollicitatiegesprek of als je potentiële klanten wilt
overtuigen van jouw vakkennis. Daarnaast kan de thesis op een later moment goed
van pas komen als naslagwerk.
2.
Communicatie
Je verbale en
non-verbale communicatie hebben een grote invloed op hoe jij overkomt op andere
mensen. Zorg voor een duidelijk verhaal, gebruik vakjargon (zonder te
overdrijven) én luister goed naar je gesprekspartner. Door actief te luisteren
en vragen te stellen, kom je geïnteresseerd en professioneel over.
Qua non-verbale
communicatie is het belangrijk dat je oogcontact maakt. Probeer een open
houding aan te nemen en tics (zoals tikken of nagels bijten) te voorkomen.
Professionele mensen zullen altijd respect tonen voor een ander. In dit artikel
vind je tien krachtige gesprekstechnieken
op een rijtje.
Gebruik deze om
beter te leren communiceren.
3. Ontwikkel
je competenties
Werk aan jezelf
en je vaardigheden als je wilt groeien. Het ontwikkelen van je competenties
begint met het in kaart brengen van je vaardigheden en de punten waaraan je
wilt werken. Vraag ook gerust feedback aan je werkgever, collega's, vrienden en
familie. Hier kun je vaak veel van leren!
Ga vervolgens
gericht aan de slag. Dit kan door boeken te lezen, cursussen te volgen en
seminars bij te wonen. In dit blog van de Randstad
lees je meer over het ontwikkelen van
competenties en vaardigheden.
4. Breid je
netwerk uit
Door een netwerk
op te bouwen, verbreed je je kansen. Zo kun je met je netwerk tips en tricks
uitwisselen, maar ook nieuwe deuren openen. Dit is gunstig voor je carrière en
voor je persoonlijke groei. Investeer dus in je netwerk door naar vakbeurzen te
gaan of andere zakelijke evenementen te bezoeken. Op deze website
vind je een overzicht van alle zakelijke
evenementen per regio.
Gebruik je
professionele communicatie skills en neem actief deel aan gesprekken. Onderhoud
bestaande contacten en bouw nieuwe contacten op door deze na een ontmoeting nog
een persoonlijk berichtje te sturen. In dit blog
vind je nog meer handige tips om je netwerk uit
te breiden.
Conclusie
Professioneel
overkomen is een combinatie van verschillende factoren. Van je goed
voorbereiden tot je thesis inbinden, goed leren communiceren, je competenties
ontwikkelen en je netwerk uitbreiden: door jezelf op alle fronten te blijven
verbeteren, werk je aan je professionaliteit én zelfvertrouwen!