Hoe kom je professioneel over?

Er zijn veel situaties waarin je professioneel wilt overkomen. Denk hierbij aan een sollicitatiegesprek, vergadering of start bij een nieuwe werkgever. Ben je benieuwd hoe jij je professioneler kunt gedragen? In dit blog vind je vier tips op een rijtje!

1. Bereid je goed voor

Een goede voorbereiding is van cruciaal belang als je professioneel én zelfverzekerd voor de dag wilt komen. Bedenk van tevoren welke boodschap je wilt overbrengen en hoe je dit het beste kunt doen. Ook je voorkomen is van belang. Besteed aandacht aan je kleding en uiterlijk.

Daarnaast kom je professioneler over met bepaalde accessoires. Laat bijvoorbeeld je thesis printen en inbinden . Een ingebonden thesis is handig om mee te nemen tijdens een sollicitatiegesprek of als je potentiële klanten wilt overtuigen van jouw vakkennis. Daarnaast kan de thesis op een later moment goed van pas komen als naslagwerk.

2. Communicatie

Je verbale en non-verbale communicatie hebben een grote invloed op hoe jij overkomt op andere mensen. Zorg voor een duidelijk verhaal, gebruik vakjargon (zonder te overdrijven) én luister goed naar je gesprekspartner. Door actief te luisteren en vragen te stellen, kom je geïnteresseerd en professioneel over.

Qua non-verbale communicatie is het belangrijk dat je oogcontact maakt. Probeer een open houding aan te nemen en tics (zoals tikken of nagels bijten) te voorkomen. Professionele mensen zullen altijd respect tonen voor een ander. In dit artikel vind je tien krachtige gesprekstechnieken op een rijtje.

Gebruik deze om beter te leren communiceren.

3. Ontwikkel je competenties

Werk aan jezelf en je vaardigheden als je wilt groeien. Het ontwikkelen van je competenties begint met het in kaart brengen van je vaardigheden en de punten waaraan je wilt werken. Vraag ook gerust feedback aan je werkgever, collega's, vrienden en familie. Hier kun je vaak veel van leren!

Ga vervolgens gericht aan de slag. Dit kan door boeken te lezen, cursussen te volgen en seminars bij te wonen. In dit blog van de Randstad lees je meer over het ontwikkelen van competenties en vaardigheden.

4. Breid je netwerk uit

Door een netwerk op te bouwen, verbreed je je kansen. Zo kun je met je netwerk tips en tricks uitwisselen, maar ook nieuwe deuren openen. Dit is gunstig voor je carrière en voor je persoonlijke groei. Investeer dus in je netwerk door naar vakbeurzen te gaan of andere zakelijke evenementen te bezoeken. Op deze website vind je een overzicht van alle zakelijke evenementen per regio.

Gebruik je professionele communicatie skills en neem actief deel aan gesprekken. Onderhoud bestaande contacten en bouw nieuwe contacten op door deze na een ontmoeting nog een persoonlijk berichtje te sturen. In dit blog vind je nog meer handige tips om je netwerk uit te breiden.

Conclusie

Professioneel overkomen is een combinatie van verschillende factoren. Van je goed voorbereiden tot je thesis inbinden, goed leren communiceren, je competenties ontwikkelen en je netwerk uitbreiden: door jezelf op alle fronten te blijven verbeteren, werk je aan je professionaliteit én zelfvertrouwen!