Seriemoordenaar VS bekent schuld aan moorden bij Gilgo Beach

NEW YORK (ANP/AFP) - Een Amerikaanse man die ervan werd beschuldigd vrouwen te hebben gewurgd, hun lichamen te hebben versneden en hun stoffelijke resten te hebben verspreid, heeft schuld bekend aan acht moorden. Hiermee is een mysterie opgelost dat tientallen jaren voortsleepte: de zogeheten Gilgo Beach-moorden.

Rex Heuermann (62), een architect, bekende schuld aan zeven moorden, plus een achtste moord waarvoor hij nog niet formeel was aangeklaagd. Hij bedreef de misdaden tussen 1993 en 2010 in de omgeving van Long Island, nabij New York. De meeste stoffelijke resten van de vrouwen werden in 2010 en 2011 aangetroffen nabij Gilgo Beach, een strand aan de Atlantische kust.

Heuermann werd in juli 2023 in Manhattan gearresteerd na een jarenlang onderzoek. Critici beweerden dat het onderzoek sneller zou zijn verlopen als de vrouwen geen sekswerkers waren geweest.

In 2022 kwam Heuermann in beeld, nadat was vastgesteld dat hij de eigenaar was van een voertuig waarin een van de slachtoffers was gezien. DNA-bewijs afkomstig van een weggegooide pizzadoos en mobiele telefoongegevens brachten Heuermann nauwer in verband met de slachtoffers.

Heuermann hoort in juni zijn vonnis, waarschijnlijk een levenslange gevangenisstraf zonder de mogelijkheid van vervroegde vrijlating.