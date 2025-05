Servers offline gehaald in internationale actie tegen cybercrime

DRIEBERGEN (ANP) - Internationale opsporingsdiensten hebben deze week wereldwijd meer dan driehonderd servers offline gehaald, waardoor cybercriminelen niet meer bij hun systemen kunnen. Daarvan stonden zestig servers in datacentra in Nederland. Met de al langlopende Operation Endgame pakken internationale politiediensten nu verder door in de bestrijding van ransomware, meldt de politie.

Door het oprollen van de servers zijn vorige week meerdere botnets neergehaald. Een botnet is een netwerk van met malware geïnfecteerde computers waarmee criminelen hun slag slaan en bijvoorbeeld ransomware-aanvallen kunnen uitvoeren.

Verder is cryptovaluta ter waarde van 3,5 miljoen euro in beslag genomen. Bovendien staan vanaf deze vrijdag twintig verdachte cybercriminelen op een Europese opsporingslijst.

De Europese politiedienst Europol stelt dat Operation Endgame de cybercriminaliteit opnieuw een flinke knauw heeft toegebracht. Tijdens de afgelopen dagen was in Den Haag op het Europol-hoofdkantoor een commandocentrum ingericht, met onderzoekers uit zeven landen waaronder Nederland. Van daaruit is de internationale actie gestuurd en gecoördineerd.