Sheinbaum blij met erkenning Spaanse koning voor misstanden

door anp
dinsdag, 17 maart 2026 om 18:03
MEXICO-STAD (ANP/AFP) - De Mexicaanse president Claudia Sheinbaum is blij dat de Spaanse koning Felipe heeft erkend dat er veel misstanden hebben plaatsgevonden tijdens de Spaanse veroveringen op het Amerikaanse continent. Ze noemt het "een gebaar van verzoening".
Felipe zei maandag dat er tijdens de veroveringen in de zestiende eeuw veel mis is gegaan. "Het is echt een gebaar van verzoening van de kant van de koning", reageerde Sheinbaum dinsdag in een persconferentie. "Een erkenning van de excessen en uitroeiingsacties die plaatsvonden tijdens de komst van de Spanjaarden." Ze voegde eraan toe dat ze de "dialoog" wil voortzetten.
De diplomatieke relaties tussen Mexico en Spanje zijn al jaren gespannen, sinds de Mexicaanse regering in 2019 eiste dat het Spaanse koningshuis zijn excuses zou aanbieden voor de misstanden tijdens de verovering en kolonisatie in de 16e eeuw. Vorig jaar erkende de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken al het "leed en onrecht" dat de inheemse volkeren toen is aangedaan.
Meso-Amerika, een regio die zich uitstrekte over het hedendaagse Mexico en andere landen in Midden-Amerika, telde naar schatting 15 tot 30 miljoen inwoners toen de Spaanse veroveraar Hernán Cortés met een leger arriveerde. Na een eeuw van veldslagen, bloedbaden en epidemieën waren er naar schatting nog slechts één tot twee miljoen inheemse inwoners over.
Wat te doen als je aldoor moet plassen?

Toch iets mis met Diederik Gommers? Erasmus MC opent extern meldpunt voor werkcultuur ic-afdeling

Mariniers op weg naar Iran: VS bereiden mogelijk grondoffensief voor

Opwinding over aankondiging van Barack Obama

Dodelijke meningitis-uitbraak in op Engelse Universiteit: hoe kwetsbaar is Nederland?

24 simpele, wetenschappelijk onderbouwde manieren om je hoofd tot rust te brengen

