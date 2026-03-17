Bondscoach Ehren blij met intercontinentale WK-loting hockeysters

AMSTELVEEN (ANP) - Raoul Ehren, de bondscoach van de Nederlandse hockeysters, is blij met de loting voor het WK, dat komende zomer in Nederland en België plaatsvindt. Oranje treft in de groepsfase Australië, Chili en Japan. "Dit vind ik eigenlijk wel het leukste", zei Ehren na de loting in het Wagener Stadion, "dat we teams uit vier verschillende continenten hebben."

"Tegen Australië zijn het altijd leuke wedstrijden", zei Ehren. Chili is volgens hem "een mooie ploeg in opkomst, met veel passie". De Chileense hockeysters wonnen op het WK-kwalificatietoernooi in eigen land in maart twee keer van Australië. Japan is, net als bij de mannen, de tegenstander waar Nederland het minst van weet.