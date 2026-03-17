Beurs in Amsterdam sluit hoger na bescheiden prijsstijging olie

AMSTERDAM (ANP) - De aandelenbeurs in Amsterdam is dinsdag voor de tweede dag op rij met een winst de handel uitgegaan. Ook op andere Europese beurzen stegen de hoofdgraadmeters. De blik van beleggers blijft gericht op de ontwikkelingen rondom de Iranoorlog en de gevolgen voor wereldwijde energieprijzen. De olieprijzen stegen, maar het ging om minder hevige toenames dan voorheen.

De AEX sloot 0,5 procent hoger op 1012,81 punten. De MidKap won 0,6 procent tot 980,34 punten. De hoofdgraadmeters in Londen, Frankfurt en Parijs stegen tot ongeveer 0,8 procent.

De prijs voor een vat Brentolie steeg 1,8 procent tot 102 dollar per vat. Amerikaanse olie werd 1,6 procent duurder tot 95,04 dollar per vat.

Blokkade Straat van Hormuz

Ontwikkelingen in het Midden-Oosten wijzen vooralsnog niet op de-escalatie in de oorlog van de Verenigde Staten en Israël tegen Iran. Israël zei opnieuw een kopstuk van het Iraanse regime te hebben gedood. De Amerikaanse president Donald Trump beweerde op sociale media dat de VS niet langer de hulp van NAVO-landen nodig hebben. Eerder vroeg hij bondgenoten om hulp bij het breken van de Iraanse blokkade van de Straat van Hormuz, een zeestraat die erg belangrijk is voor de handel in olie en gas. Europese hebben daar geen trek in, bleek eerder deze week.

Beleggers kijken ook uit naar de rentebesluiten van de Europese Centrale Bank in de eurozone, de Federal Reserve in de Verenigde Staten en de Britse Bank of England. Veel aandacht zal uitgaan naar de economische impact die centralebankiers verwachten van de Iranoorlog.

Optimistische kwartaalupdates

Europese luchtvaartconcerns wonnen iets aan beurswaarde. Twee grote Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen, Delta Air Lines en American Airlines, gaven optimistische kwartaalupdates. Daarop eindigden Air France-KLM en Lufthansa tot 1,7 procent hoger.

Commerzbank won 0,3 procent. Topvrouw Bettina Orlop zei tegen persbureau Bloomberg dat de Duitse bank sneller de eigen winstgevendheid wil verhogen, wat zou aantonen dat het bedrijf het beste zelfstandig door kan gaan. Maandag deed de Italiaanse bank UniCredit een overnamebod van 35 miljard dollar op Commerzbank. De Duitse regering is tegen zo'n overname, werd toen al duidelijk.