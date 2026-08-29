Shin Bet: zoon Netanyahu in veiligheid gebracht om dreiging

JERUZALEM (ANP) - De Israëlische binnenlandse veiligheidsdienst Shin Bet heeft de zoon van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu "met spoed" vanuit zijn Amerikaanse woonplaats Miami naar Israël overgebracht. Dat bevestigt de dienst tegenover het Israëlische Channel 12.

Shin Bet zegt Netanyahu naar Israël te hebben overgebracht vanwege een dreiging tegen zijn persoon. Premier Benjamin Netanyahu beweerde maandag al dat Iran had geprobeerd een van zijn twee zoons te doden, zonder te noemen welke van de twee.

Volgens Shin Bet was er sprake van een aanzienlijke dreiging "in het licht waarvan besloten is hem met spoed op te halen en terug te brengen naar Israël". Een specifieke dreiging noemde de dienst niet.

Het Amerikaanse Newsmax meldde dinsdag op basis van ingewijden dat er een poging zou zijn gedaan om een zoon van de premier om te brengen. Zijn woning en routines zouden in Miami al van dichtbij zijn bestudeerd door Iran. Naar verluidt werd Yair ook in Florida beschermd door Shin Bet.