Siciliaanse luchthaven gesloten na uitbarsting vulkaan Etna

CATANIA (ANP/DPA) - Op het Italiaanse eiland Sicilië is de vulkaan Etna uitgebarsten. Het vliegveld van het nabijgelegen Catania blijft daardoor tot zeker 18.00 uur gesloten.

De vulkaan produceert grote wolken van as en vulkanisch gas, die tot wel 9500 meter hoogte reiken. Op het vliegveld zijn hele vliegtuigen en landingsbanen bedolven onder as, waardoor ze nu niet gebruikt kunnen worden. De luchthaven vraagt reizigers niet naar het vliegveld te komen voordat de problemen zijn verholpen. Bovendien liggen ook sommige wegen in de buurt onder de as.

De Etna is de grootste actieve vulkaan van Europa en barst regelmatig uit. Begin deze maand lag het vliegverkeer ook al stil door een uitbarsting.