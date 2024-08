Schapenhouders willen vergoeding voor kosten blauwtongvaccins

DEN HAAG (ANP) - Veehouders willen een vergoeding krijgen voor de kosten voor vaccins tegen het blauwtongvirus. Ze hebben landbouwminister Femke Wiersma gevraagd om gebruik te maken van Europese steunmogelijkheden, meldt landbouworganisatie LTO Nederland, die geen bedragen noemt.

Volgens LTO laat de minister onderzoek doen naar de financiële gevolgen van het blauwtongvirus voor schapenhouders. Dat onderzoek is "een goed begin", maar biedt "nog geen werkzame oplossing", zegt de vertegenwoordiging van de boeren.

In ongeveer een maand tijd is het blauwtongvirus op meer dan 3800 plekken in Nederland vastgesteld. "De afvoer van dieren, veterinaire kosten en de aanschaf van vaccins kost veehouders veel geld", aldus LTO.