Sinds 2017 zijn dertien kookadviezen voor drinkwater afgegeven

DEN HAAG (ANP) - Sinds 2017 is er dertien keer een grootschalig kookadvies voor drinkwater afgegeven in Nederland. Dat blijkt uit een analyse van het ANP van cijfers van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Er is sprake van een grootschalig kookadvies wanneer meer dan 10.000 wateraansluitingen zijn getroffen.

Grootschalige kookadviezen worden voornamelijk afgegeven door schade aan de leidingen. Door scheuren en gaten komt het drinkwater in contact met grondwater, waardoor bacteriën in de leiding terechtkomen. Mensen moeten het water dan eerst drie minuten koken om deze bacteriën te doden.

In 2024 moesten mensen het vaakst drinkwater koken voor gebruik, toen werd er vijf keer een grootschalig kookadvies afgegeven. Ook is het in de provincie Utrecht sinds het einde van vorig jaar relatief vaak raak. Hier gold de afgelopen maanden drie keer een grootschalig kookadvies. In de stad Utrecht werden daarbij in november de meeste wateraansluitingen getroffen, 125.000 in totaal. Daarna gebeurde het twee keer relatief kort na elkaar in Amersfoort.

Het drinkwater in Nederland is ondanks de grootschalige kookadviezen van hoge kwaliteit. Volgens het recentste onderzoeksrapport van de ILT voldeed in 2024 ruim 99 procent van de metingen aan de kwaliteitseisen. Een jaar eerder was dat ook het geval.