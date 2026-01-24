Stem op een Vrouw: ga samen met een andere vrouw stemmen

DEN HAAG (ANP) - Kiezers zouden bij de gemeenteraadsverkiezingen samen met een vrouw moeten gaan stemmen die dat nog niet doet, of een vrouw overtuigen naar de stembus te gaan. Die oproep doet Stem op een Vrouw om de genderkloof bij het opkomstpercentage te dichten. Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen in 2022 ging 57 procent van de mannen tegenover 44 procent van de vrouwen stemmen, is te zien op de site van ondezoeksbureau Ipsos.

Volgens directeur Devika Partiman gaat het om een structurele genderkloof in de opkomst. De reden hiervan is nog in onderzoek, maar zij heeft het vermoeden dat het te maken heeft met kennis en informatie. "Vrouwen willen beslagen ten ijs komen in het stemhokje, maar de gemeenteraad is helaas een orgaan waar veel kiezers weinig van weten." De drempel naar kennis is volgens Partiman vaak lager voor mannen, omdat zij meer rolmodellen hebben en meer worden aangemoedigd om te participeren.

Partiman legt uit dat bij de Tweede Kamerverkiezingen relatief veel vrouwen stemmen. "Dan zijn ze dus wel betrokken", aldus Partiman, die stelt dat er een groep vrouwen is die politiek niet is afgehaakt, maar toch niet stemt bij de gemeenteraadsverkiezingen. Met de campagne van Stem op een Vrouw hoopt ze het makkelijker te maken voor vrouwen om zich te verdiepen, zodat zij op 18 maart gaan stemmen.

'Klassieke stemcampagne'

Naast de opkomstcampagne begint Stem op een Vrouw halverwege februari ook met de "klassieke stemcampagne", om meer vrouwen in de gemeentepolitiek te krijgen. Momenteel is 32 procent van de raadsleden vrouw, zo is te zien op het dashboard van de Staat van het Bestuur. Omdat peilingen ontbreken, is het volgens Partiman lastiger om advies te geven over tactisch stemmen dan bij landelijke verkiezingen. "Dus we adviseren niet automatisch op de eerste vrouw te stemmen, maar op een vrouw lager op de lijst. En leggen uit dat er minder voorkeurstemmen nodig zijn om een vrouw in de raad te krijgen." Ook deelt Stem op een Vrouw onder meer informatie over zaken die voor vrouwen spelen in gemeenteraden, zoals veiligheid op straat en menstruatiearmoede, een tekort aan geld om menstruatieproducten te kunnen kopen.

Tijdens de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen kwamen 459 vrouwen dankzij voorkeurstemmen in de gemeenteraad, aldus Partiman. Zij benadrukt dat het moeilijk te zeggen is of dat door Stem op een Vrouw kwam, "maar we zien een grote toename van voorkeurstemmen op vrouwen sinds wij bestaan." Volgens haar was Groningen een "highlight", met zeven nieuwe raadsvrouwen via voorkeurstemmen. "In een klap was de man-vrouwverhouding voor het eerst nagenoeg gelijk."