Zestig landen roepen Nederlandse babyvoeding terug na vondst dood baby's

Een grote voedselveiligheidscrisis heeft zich de afgelopen weken internationaal ontwikkeld. In zeker zestig landen is preventief babyvoeding uit de handel gehaald nadat de giftige stof cereulide werd aangetroffen in producten die deels in Nederland zijn geproduceerd.
De Franse overheid meldde dat de eerste besmette babymelk werd ontdekt in een Nederlandse fabriek van multinational Nestlé. Het Franse ministerie van Volksgezondheid verklaarde dat "in december producent Nestlé controles uitvoerde en toen werd de giftige stof cereulide aangetroffen in nog niet verkochte babymelk in een fabriek in Nederland". De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
bevestigde dat in twee producten van Nestlé cereulide is aangetroffen en waarschuwde ouders expliciet om deze zuigelingenvoeding niet aan hun kind te geven.
In Nederland zijn inmiddels vier meldingen binnengekomen van baby
's die ziek zijn geworden na het drinken van de besmette flesvoeding. De symptomen variëren van braken en diarree tot futloosheid bij de zuigelingen.
De situatie is bijzonder ernstig in Frankrijk, waar justitie onderzoek heeft ingesteld naar de dood van twee baby
's die mogelijk verband houdt met de consumptie van de besmette babyvoeding. De aanklager in Angers
benadrukte dat "het onderzoek zich primair richt op de babymelk".
Uit onderzoek is inmiddels gebleken dat de besmetting niet in de melk zelf zat, maar in een grondstof: arachidonzuur-olie (ARA-olie) uit China. Deze stof wordt veelvuldig gebruikt in babyvoeding vanwege de essentiële omega-6 vetzuren. Cereulide wordt geproduceerd door bepaalde stammen van de bacterie Bacillus cereus en kan bij baby
's leiden tot ernstige voedselvergiftiging.
Voedselwaakhond Foodwatch
heeft kritiek geuit op de trage reactie en eist volledige openbaarheid over het moment waarop de besmetting werd vastgesteld. Naast Nestlé hebben inmiddels ook babyvoedingsfabrikanten Lactalis en Danone producten teruggeroepen.